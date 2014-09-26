中国货币市场：隔夜资金泛滥跨季品种需求稍增，季末料平稳度过

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月26日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 跌势不改。交易员表示，虽然季末因素影响下，银行间跨季资金需求较前几日稍增，但集中于压信用债的机构；而流动性整体宽松态势依旧，尤其场内隔夜品种仍供过于求，不少机构融出难度反而较大。
他们并指出，目前来看，季末最后两天资金面料问题亦不大，届时还将有部分新股资金解冻驰援，机构预期仍较乐观。
“各种出啊，感觉大家没啥需求啊，好像出的比借的多，”华南一大行交易员称，“我们暂时没有减点，出的还不多，到下午再出出看，可能有补头寸啥的，实在不行也要少减点了。”
他并指出，相对而言，出隔夜的机构比较多，而跨季的资金需求也多集中于押信用的券商和基金等机构，且加权价格都能借到，也并不算夸张，而压利率债的机构则拆借问题不大。
“(资金面)完全没压力啊，大行都开始给小行塞钱了，都挺有钱的，”华东另一银行交易员说，“资金紧的时候拿，松的时候也拿点呗，维护维护关系嘛，关键是我们钱也很多啊。”
他并表示，季末最后两天也估计问题不大，新股资金解冻之后料资金价格波动更有限。
本周申购的11支新股冻结资金将分别于下周一(29日)和下周二(30日)解冻。
中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6609 2.6744 -1.35
七天 3.3033 3.4168 -11.35
14天 3.5187 3.5404 -2.17
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.0300 17.2000 -917.00
七天 7.2050 12.3550 -515.00
14天 4.5000 4.5900 -9.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6700 2.7500 -8.00
七天 3.2800 3.2500 +3.00
14天 3.5500 3.5600 -1.00
Shibor
其中:隔夜 2.6780 2.6770 +0.10
七天 3.3010 3.2550 +4.60
三个月 4.5565 4.5620 -0.55
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。