中国货币市场：隔夜资金泛滥跨季品种需求稍增，季末料平稳度过

路透上海9月26日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 跌势不改。交易员表示，虽然季末因素影响下，银行间跨季资金需求较前几日稍增，但集中于压信用债的机构；而流动性整体宽松态势依旧，尤其场内隔夜品种仍供过于求，不少机构融出难度反而较大。

他们并指出，目前来看，季末最后两天资金面料问题亦不大，届时还将有部分新股资金解冻驰援，机构预期仍较乐观。

“各种出啊，感觉大家没啥需求啊，好像出的比借的多，”华南一大行交易员称，“我们暂时没有减点，出的还不多，到下午再出出看，可能有补头寸啥的，实在不行也要少减点了。”

他并指出，相对而言，出隔夜的机构比较多，而跨季的资金需求也多集中于押信用的券商和基金等机构，且加权价格都能借到，也并不算夸张，而压利率债的机构则拆借问题不大。

“(资金面)完全没压力啊，大行都开始给小行塞钱了，都挺有钱的，”华东另一银行交易员说，“资金紧的时候拿，松的时候也拿点呗，维护维护关系嘛，关键是我们钱也很多啊。”

他并表示，季末最后两天也估计问题不大，新股资金解冻之后料资金价格波动更有限。

本周申购的11支新股冻结资金将分别于下周一(29日)和下周二(30日)解冻。

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6609 2.6744 -1.35

七天 3.3033 3.4168 -11.35

14天 3.5187 3.5404 -2.17

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 8.0300 17.2000 -917.00

七天 7.2050 12.3550 -515.00

14天 4.5000 4.5900 -9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6700 2.7500 -8.00

七天 3.2800 3.2500 +3.00

14天 3.5500 3.5600 -1.00

Shibor

其中:隔夜 2.6780 2.6770 +0.10

七天 3.3010 3.2550 +4.60

三个月 4.5565 4.5620 -0.55