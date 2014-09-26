英国金融：央行总裁卡尼称，保险业高管将面临更严格审查

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
* 新机制将引入直接问责机制
* 卡尼警告保险商要拨备充足资本金
路透伦敦9月25日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，英国将对保险业高管和精算师展开审查，使保险业与银行业一样，个人失当行为更容易受到惩罚。
纳入英国央行规管的保险业高管和精算师，需向监管部门证明他们适合相关职位，才可开始工作。
“确保相关风险得到理解、估测和适当考虑的责任，将由他们负起，”卡尼在威尔士的一个精算师会议上表示。
“金融机构的经营者应以正直、诚信及相应技能行事，无论他们是为全球性投行、地区建筑协会、或一般保险公司工作，”卡尼说。
这一保险业新机制还将把精算师纳入其中，标志着英国对保险业直接监管的加强。
卡尼说，“今年稍后，我们将就一项新机制征询意见，准备纳入多数高级精算师，使他们与执行长、董事长、首席金融和风险官一道，受我们的高管机制规管，使他们直接为公司的运营负责，为他们的决策和行动负责。”
卡尼说，对于那些企图淡化账面风险，从而拨备较少资本金的保险业者，英国审慎监管局(PRA)将予以打击。根据新的欧盟Solvency II规则，保险业者必须使用经PRA批准的模型来计算资本金拨备数额。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。