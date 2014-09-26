英国金融：央行总裁卡尼称，保险业高管将面临更严格审查

* 新机制将引入直接问责机制

* 卡尼警告保险商要拨备充足资本金

路透伦敦9月25日 - 英国央行总裁卡尼周四表示，英国将对保险业高管和精算师展开审查，使保险业与银行业一样，个人失当行为更容易受到惩罚。

纳入英国央行规管的保险业高管和精算师，需向监管部门证明他们适合相关职位，才可开始工作。

“确保相关风险得到理解、估测和适当考虑的责任，将由他们负起，”卡尼在威尔士的一个精算师会议上表示。

“金融机构的经营者应以正直、诚信及相应技能行事，无论他们是为全球性投行、地区建筑协会、或一般保险公司工作，”卡尼说。

这一保险业新机制还将把精算师纳入其中，标志着英国对保险业直接监管的加强。

卡尼说，“今年稍后，我们将就一项新机制征询意见，准备纳入多数高级精算师，使他们与执行长、董事长、首席金融和风险官一道，受我们的高管机制规管，使他们直接为公司的运营负责，为他们的决策和行动负责。”

卡尼说，对于那些企图淡化账面风险，从而拨备较少资本金的保险业者，英国审慎监管局(PRA)将予以打击。根据新的欧盟Solvency II规则，保险业者必须使用经PRA批准的模型来计算资本金拨备数额。(完)