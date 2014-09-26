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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:33 BJT

****《专题新闻快速浏览》--路透全球股市季度调查****

路透过去一周访问逾250位分析师，调查他们对全球股市展望的看法。

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容：

欧洲

> 路透调查：欧洲股市至年底前可能再涨2%，得益于ECB宽松政策　

> 路透调查：英国富时100指数年底可望改写纪录高位，明年料持续上攻　

> 路透调查：俄罗斯股市年底前料削减跌幅，因制裁等负面消息已被消化　

美洲

> 路透调查：美联储升息疑虑将抑制标普500指数的涨势　

> 路透调查：加股涨势明年恐降温，因大宗商品降价和国内经济疑虑　

> 路透调查：巴西股市表现取决于10月大选，投资者希望政府有所变化

亚洲

> 路透调查：中港韩股市涨势料持续至2015年，因低股价吸引投资者　

> 路透调查：印度经济前景向好，料提振该国股市刷新纪录高位　

> 路透调查：日经指数年底料上涨3%，明年或因宽松政策而继续攀升　

------------------------------------其他消息------------------------------------

*TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》..........

*分析或焦点................... *路透专访....................

*路透调查...................... *快速分析....................

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*重要新闻浏览................ *路透早报.....................

------------------------------------------------------------------------------- (整理 龚芳; 审校 白云)
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