《专题新闻快速浏览》--路透全球股市季度调查****

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透过去一周访问逾250位分析师，调查他们对全球股市展望的看法。
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键，即可读取所需新闻内容：
欧洲
> 路透调查：欧洲股市至年底前可能再涨2%，得益于ECB宽松政策
> 路透调查：英国富时100指数年底可望改写纪录高位，明年料持续上攻
> 路透调查：俄罗斯股市年底前料削减跌幅，因制裁等负面消息已被消化
美洲
> 路透调查：美联储升息疑虑将抑制标普500指数的涨势
> 路透调查：加股涨势明年恐降温，因大宗商品降价和国内经济疑虑
> 路透调查：巴西股市表现取决于10月大选，投资者希望政府有所变化
亚洲
> 路透调查：中港韩股市涨势料持续至2015年，因低股价吸引投资者
> 路透调查：印度经济前景向好，料提振该国股市刷新纪录高位
> 路透调查：日经指数年底料上涨3%，明年或因宽松政策而继续攀升
------------------------------------其他消息------------------------------------
*TOP NEWS* 环球要闻....... *《全球汇市简讯》..........
*分析或焦点................... *路透专访....................
*路透调查...................... *快速分析....................
*经济面消息..............[ECI|MCE-CMN] *背景资料....................
*重要新闻浏览................ *路透早报.....................
------------------------------------------------------------------------------- (整理 龚芳; 审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。