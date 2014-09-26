中港证券：香港联交所预期于10月27日开始实施沪港通--消息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月26日 - 据熟知情况的人士周五对路透称，上海与香港股票市场交易互联互通机制（沪港通）预期于10月27日开始实施。
中国证监会4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。
港交所 发言人表示，沪港通推出日期未定。上海证券交易所方面暂未作出评论。（完）
(编译 雷美珍；审校)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。