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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 12:41 BJT

《全球汇市》美元兑日圆反弹，之前日本称GPIF改革计划将继续展开

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2745 1.2749 -0.03 -7.28 1.3745

美元/日圆 108.96 108.74 +0.20 +3.48 105.30

欧元/日圆 138.87 138.63 +0.17 -4.05 144.73

美元/瑞郎 0.9468 0.9465 +0.03 +6.05 0.8928

英镑/美元 1.6302 1.6315 -0.08 -1.53 1.6556

美元/加元 1.1120 1.1108 +0.11 +4.71 1.0620

澳元/美元 0.8759 0.8786 -0.31 -1.73 0.8913

新西兰元/美元 0.7915 0.7922 -0.09 -3.55 0.8206

澳元/日圆 95.440 95.540 -0.10 +1.69 93.850

新西兰元/日圆 86.240 86.140 +0.12 -0.20 86.410

英镑/日圆 177.63 177.41 +0.12 +1.89 174.33

澳元/新西兰元 1.1059 1.1081 -0.20 +1.95 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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