更新版 1-中国外汇：将借鉴利率互换经验，发展外汇市场中央对手方清算--外管局官员

(新增更多细节)

路透上海9月26日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五表示，中国外汇市场未来会借鉴国际以及国内人民币利率互换集中清算的实践，在外汇市场发展中央对手方清算，并进行强制中央对手方集中清算的可行性研究。

管涛是在上海清算所主办的“危机后的场外市场改革深化与机制创新”国际研讨会上做出上述表述的。

他并表示，在中国银行间外汇市场推出中央对手清算机制，是顺应市场发展水到渠成的过程，并不是为了集中清算而进行集中清算。

同时，为了发展外汇市场的中央对手清算机制，防范衍生品市场的系统性风险，也会积极完善盯市曲线及违约处置机制，普及合格中央对手方在风险加权和资本计量方面的优惠政策。

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。

中国外汇市场的中央对手方清算业务，目前仅有外汇竞价和外汇询价两项，不过外汇现货市场的集中清算比例已经占到全部现货清算的85%以上，未来外汇衍生品市场也将建立中央对手方的集中清算业务。