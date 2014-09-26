更新版 1-中国外汇：将借鉴利率互换经验，发展外汇市场中央对手方清算--外管局官员

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
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路透上海9月26日 - 中国国家外汇管理局国际收支司司长管涛周五表示，中国外汇市场未来会借鉴国际以及国内人民币利率互换集中清算的实践，在外汇市场发展中央对手方清算，并进行强制中央对手方集中清算的可行性研究。
管涛是在上海清算所主办的“危机后的场外市场改革深化与机制创新”国际研讨会上做出上述表述的。
他并表示，在中国银行间外汇市场推出中央对手清算机制，是顺应市场发展水到渠成的过程，并不是为了集中清算而进行集中清算。
同时，为了发展外汇市场的中央对手清算机制，防范衍生品市场的系统性风险，也会积极完善盯市曲线及违约处置机制，普及合格中央对手方在风险加权和资本计量方面的优惠政策。
在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。
中国外汇市场的中央对手方清算业务，目前仅有外汇竞价和外汇询价两项，不过外汇现货市场的集中清算比例已经占到全部现货清算的85%以上，未来外汇衍生品市场也将建立中央对手方的集中清算业务。
而是否实行强制清算模式，按照此前人民币利率互换的做法，在进行强制集中清算之前，有集中清算或双边自行清算两种模式过渡。（完） (发稿 徐永；撰写 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。