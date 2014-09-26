《热点透视》富豪赌客减少，澳门博彩业增长前景堪忧

(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Ethan Bilby；编译 朱晓军

路透香港9月26日 - 中国的富豪赌客正在远离澳门。尽管酒店客满为患、游客也在不断增长，但澳门的博彩业收入已经连续三个月下滑。中国的反腐败行动和经济疲弱让一些大赌客却步。他们中间还有很多一去不复返。虽然大众市场能帮助澳门继续发展，但步子将越来越慢。

澳门有两类赌客：贵宾和普通赌客。赌场中介将高端赌客吸引到澳门，并从赌场收入中抽成。去年在澳门博彩业营收中，玩百家乐的贵宾贡献了近三分之二。自行前往赌桌和老虎机的大众玩家贡献了其余三分之一。

就连普通大玩家也在流失。澳门最新官方数据显示，4-6月贵宾营收下降6%至68亿美元。7月和8月博彩业总营收下滑，预示全年数字将会更差。北京打击官员腐败和炫富可能导致了贵宾减少，而房地产业疲软也让企业家感到囊中渐空。监管愈发严格，意味着即使大陆经济明年回暖，这些富豪赌客恐怕也不会回来。

大众玩家可以弥补一些缺口。虽然他们花的比贵宾少，但他们对博彩业者来说更有利可图。据金英(Kim Eng)分析师，贵宾客户的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为10%，而大众玩家的利润率达到35%左右。

这意味着，即便营收没有增长，利润也可以上升。按照《热点透视》根据瑞士信贷银行预估的计算，如果明年贵宾营收减少10%，而大众玩家营收增加15%，总营收将持平。在那种情况下，博彩业总的EBITDA仍将增长8%。

今年，澳门六家上市博彩公司平均股价表现比香港股指低35%。但大多分析师仍预计澳门博彩业营收明年会取得两位数的增长。据Eikon数据，该行业目前估值为预期EBITDA的12倍左右，而增速较慢的美国博彩业为九倍。如果富豪赌客们真的不再回来，澳门博彩业股恐怕还得再跌。(完) (译文审校 张荻)