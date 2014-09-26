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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 14:12 BJT

表格：德国8月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降1.9%

路透柏林9月26日 - 德国联邦统计局周五公布，8月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降1.9%，7月分别为下滑0.4%和下降1.7%。

德国进口物价 (变动百分比%)

14年8月 14年7月 13年8月

较上月 -0.1 -0.4 +0.1

较上年同期 -1.9 -1.7 -3.4

指数(基数2010年) 103.5 103.6 105.5

注：路透调查的分析师预估中值为，8月进口物价料较前月下降0.2%，较上年同期下滑2.0%。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
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