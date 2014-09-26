表格：德国8月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降1.9%

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透柏林9月26日 - 德国联邦统计局周五公布，8月进口物价较前月下滑0.1%，较上年同期下降1.9%，7月分别为下滑0.4%和下降1.7%。
德国进口物价 (变动百分比%)
14年8月 14年7月 13年8月
较上月 -0.1 -0.4 +0.1
较上年同期 -1.9 -1.7 -3.4
指数(基数2010年) 103.5 103.6 105.5
注：路透调查的分析师预估中值为，8月进口物价料较前月下降0.2%，较上年同期下滑2.0%。(完) (编译 张若琪 审校 艾茂林)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。