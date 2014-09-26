路透调查：巴西股市表现取决于10月大选，投资者希望政府有所变化

* 巴西股市投资者希望政府有所变化

* 若罗塞夫赢得大选，2014年底BOVESPA股指将跌至50,000点

* 若罗塞夫失利，将推动该股指涨至63,770点

路透圣保罗9月26日 - 一项路透调查显示，巴西圣保罗交易所Bovespa指数 走势将取决于10月的总统大选情况。

巴西股市今年迄今累计上涨逾10%，主要因该国领导层可能发生变化；许多市场人士批评该国政府采取了不利于民间部门的政策。

如果现任总统迪尔玛·罗塞夫(Dilma Rousseff)取得连任，则Bovespa指数年底或跌至50,000点，较周三收盘水平56,824.42点下跌12%，2015年中时趋向52,500点。到2015年年底，该指数将触及56,500点。

但如果罗塞夫在大选中落败，则该指数到今年底将上涨12%至63,770点，2015年中将涨至65,000点，2015年底升向69,000点。

但交易商提醒称，无论谁胜出，巴西股市都将受制于一系列必要的经济政策调整，很多人认为经济政策调整早该进行，其中包括降压低通胀率、重新调整燃料价格，以及控制支出。(完)