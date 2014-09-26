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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:12 BJT

韩国个股：现代汽车及关联公司董事会同意签署约100亿美元购地计划

路透首尔9月26日 - 韩国现代汽车 及两家关联企业称，三家公司董事会周五已经同意签署购买首尔一处地块的交易。该地块售价为10.55万亿(兆)韩元(101.2亿美元)，估值仅为该数字三分之一。

三家公司称，现代汽车将支付购地价的55%，现代摩比斯 和起亚汽车 分别支付25%和20%。(完) (编译 朱晓军；审校 张涛)
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