版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:18 BJT

香港股市：早盘下跌，但随博彩股反弹缩小跌幅

路透香港9月26日 - 香港股市恒生指数周五低开，跟随美股跌势，但随博彩股反弹而削减跌幅。

截至中午，恒生指数 跌0.5%至23,658.97点，盘初时曾下滑0.9%。恒生国企指数 跌0.4%。

两项指数都可能连续第三周周线收低，截至中午本周累计分别下跌2.7%和1.8%。

由于接近季末和下周假日，中港股市成交量均不大。香港股市将在下周三、四休市。

恒指中消费必需品类股跌幅最大。百丽 下挫3.1%至两个月低点，旺旺 下跌2.4%。

蒙牛乳业 续跌1.9%至去年11月以来最低。

博彩股上涨削减了恒指跌幅。银河娱乐 和金沙中国 双双攀升约3%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐