香港新股：中广核美亚IPO以接近招股价区间顶端定价，集资17.7亿港元

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月26日 - 中国广核集团的非核清洁及可再生能源分支--中广核美亚电力 周五公布，其香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间顶端的每股1.71港元定价，集资17.7亿港元。
中广核美亚此前设定招股价区间为每股1.57-1.73港元，发售约10.34亿股股份，预计于下周五（10月3日）在联交所挂牌上市。
上市保荐人为摩根士丹利 、国泰君安国际 及摩根大通 。
是次集资所得款项，主要用于收购电力项目。据与母公司的协议，中广核美亚将于未来四年内分批次选择性地向中广核收购总装机容量3-5吉瓦具有稳定回报的清洁及可再生能源发电项目。
于今年4月末，中广核美亚的燃气、水电及燃料电池合占其权益装机容量约51.6%，余下为传统燃煤、燃油和热电。（完）
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(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。