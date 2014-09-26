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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:23 BJT

香港新股：中广核美亚IPO以接近招股价区间顶端定价，集资17.7亿港元

路透香港9月26日 - 中国广核集团的非核清洁及可再生能源分支--中广核美亚电力 周五公布，其香港首次公开发售（IPO）以接近招股价区间顶端的每股1.71港元定价，集资17.7亿港元。

中广核美亚此前设定招股价区间为每股1.57-1.73港元，发售约10.34亿股股份，预计于下周五（10月3日）在联交所挂牌上市。

上市保荐人为摩根士丹利 、国泰君安国际 及摩根大通 。

是次集资所得款项，主要用于收购电力项目。据与母公司的协议，中广核美亚将于未来四年内分批次选择性地向中广核收购总装机容量3-5吉瓦具有稳定回报的清洁及可再生能源发电项目。

于今年4月末，中广核美亚的燃气、水电及燃料电池合占其权益装机容量约51.6%，余下为传统燃煤、燃油和热电。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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