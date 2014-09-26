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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:34 BJT

更新版 1-韩国个股：现代汽车及关联公司董事会批准100亿美元的购地计划

路透首尔9月26日 - 据公司方面称，现代汽车 及其两家附属企业的董事会周五批准以10.55万亿韩元(101.2亿美元)购买首尔的一处地块，敲定了一笔价值是该地块评估价值三倍多的交易。

一周前，以现代汽车为首，还包括起亚汽车 和现代摩比斯 的财团竞拍这处地块，准备将之建造成集公司总部、酒店和主题公园为一体的综合建筑体，这几家的公司股价因此重挫。

有四位董事会成员早前对路透表示，三家公司的董事会在不知道价格的情况下批准参加9月18日举行的竞标，价格之所以不详是因为保密。

他们表示，现代汽车将支付总价的55%，现代摩比斯支付25%，起亚则负责余下的20%。但他们没有透露批准的决定是否是一致通过。

该财团计划周五下午与韩国电力 签署有关这处地块的合同。

现代汽车股价挫跌1.9%，韩股综合股价指数 跌0.3%。起亚汽车股价跌0.6%，现代摩比斯下挫1.4%。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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