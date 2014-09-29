重温稿-《台湾新债预测》20年公债103/14期得标利率料落在2.265-2.30%

* 标售标的：103/14期20年公债

* 标售时间：周一(29日)

* 标售金额：预估300亿台币

* 预测中值：2.265-2.30%

* 受访机构：10家

路透台北9月26日 - 路透调查周五显示，台湾公债市场长券主要买盘--寿险业及银行，对台债长券配置力道虽受到国际板外币债券削弱，但尚不到令台币长债利率大幅走升的地步。下周一(29日)标售的20 年期公债103/14 得标利率将较上次同年期得标利率2.15%走高约11-15基点，料将落在2.265-2.30%间。

路透访谈了10家金融机构，其中七家为寿险业，两家为大型银行，一家为证券商，市场预估中值为2.265-2.30%，大区间则在2.23-2.35%。

多数受访者认为，考量国库亦可能截标，20年券的得标上限利率料不会超过2.30%。而即使国库不截标，多数受访者亦认为300亿台币的筹码受惠部分大型寿险及特定买盘仍将持续配置台债，仍有机会标满，不会逸出该券在近日发行前交易区间太远。

调查中显示，寿险业者近来虽受惠下半年来国际板债券发行已高达100亿美元，部分吸纳了配置台币长债的资金，但他们也同意，由于第四季进入国际债券市场发行的淡季，一般预估国际债热度有机会降温，且台币长债第四季发行总额也仅有600亿台币，国际债的资金排挤效果将适度反应，但不会过大。

〞国际板的威力大家都看到了，利率也上来了，但是台债的配置力道是差不多的。〞一位大型寿险交易员说。

本期103/14期公债预计标售300亿台币，将在10月2日(周四)发行。

以下为交易员观点整理：

--部分大型寿险业配置台币长债的力道不变，但也有部分寿险业减少了台债配置力道。虽然国际板债市让整体资金水位缩减，寿险业者的资金消化压力减轻，对台债利率有往上要求的空间，但利率反应不会一次到位。

--寿险业者暂时仍倾向国际债的发行不要影响台债利率太多，以缓步上扬为考量，主因国库若发债成本太高，令国际债政策生变，对寿险业亦得不偿失。

--终端买盘多数表示仍会多少配置台债，不会完全退出台债市场，但下标区间有机会变宽，下至2.30%上方的量将是少量。

--下标者多数认同以较上次同年期债得标利率2.15%至少加码10基点，2.25%以下吸引买兴较少，但尾端利率估计困难。

--多数受访者认为尾端利率若意外走高，国库署的发债成本上限或落在2.30%附近。103/14在发行前交易的高低点为2.20-2.29%。

相关报价：

--周五103/14在发行前交易殖利率收报2.2900%。

以下为金融机构对103/14期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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寿险业一 2.23 2.25

大型银行一 2.24 2.26

寿险业二 2.25 2.30

大型银行二 2.25 2.30

寿险业三 2.26 2.30

寿险业四 2.27 2.30

寿险业五 1 2.27 2.32

寿险业六 2.285 2.30

证券商 2.29 2.32

寿险业七 2.30 2.35

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