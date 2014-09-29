中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

韩国已公布经济指标--2017/4/25
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r 4月26日 +0.7% 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 -- 工业生产(m/m) 2月 -3.4% p
路透北京9月29日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周仍可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为七天。
中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，上周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。
据路透计算，本周公开市场将有150亿元人民币到期资金投放，全部为正回购。
因国庆假期，银行间债市将于10/1-10/7休市。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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