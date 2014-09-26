版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 13:51 BJT

日本债市：公债价格上涨，收益率曲线趋陡

路透东京9月26日 - 日本政府公债价格周五上涨，受美国公债收益率下跌，和日本股市下滑影响。

日债收益率曲线趋陡，超长期公债因受到日本央行针对较长期券种的常规购买操作支撑，表现出色。

日本股市跌至一周低点，因美国股市急跌抑制了冒险意愿。

美国公债收益率周四下滑，因美股挫跌激发避险买盘，而欧央行总裁德拉吉的讲话推低欧元区公债收益率，提高了美债的吸引力。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.065% +0.5 0.060%

五年期公债 0.165% +0.0 0.165%

10年期公债 0.520% +0.0 0.520%

20年期公债 1.350% -0.5 1.355%

30年期公债 1.620% -2.0 1.640%

10年期公债期货 <0#JGB:> 145.88 +0.00 145.88

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 白云; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐