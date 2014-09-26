欧洲个股：安本亚洲资产管理获RQFII牌照，将推中国A股基金

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透新加坡9月26日 - 安本资产管理 周五表示，其亚洲子公司已经获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)牌照，计划推出一个中国A股投资基金。
该牌照允许安本使用境外人民币投资中国证券。
RQFII是中国放宽资本市场管制的举动之一，相比合格境外机构投资者(QFII)，通过RQFII投资中国境内市场要更方便。安本已具有QFII资格。
安本称，由于担忧公司治理问题，直到最近它对中国股市的关注重点大部分都还放在港股或海外注册公司的股票上，但公司目前已经确定了更多符合其投资门槛的中国境内公司。
“我们目前可以搭建一个包括20-25支被选中股票的投资组合，而且和现有基金的交集很少，”安本亚洲资产管理董事总经理杨修称。
安本称，它已申请6亿元人民币(1亿美元)的投资配额，但实际许可投资额要到11月才能确定。(完)
(编译 朱晓军；审校 白云)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。