版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:43 BJT

欧洲个股：安本亚洲资产管理获RQFII牌照，将推中国A股基金

路透新加坡9月26日 - 安本资产管理 周五表示，其亚洲子公司已经获得人民币合格境外机构投资者(RQFII)牌照，计划推出一个中国A股投资基金。

该牌照允许安本使用境外人民币投资中国证券。

RQFII是中国放宽资本市场管制的举动之一，相比合格境外机构投资者(QFII)，通过RQFII投资中国境内市场要更方便。安本已具有QFII资格。

安本称，由于担忧公司治理问题，直到最近它对中国股市的关注重点大部分都还放在港股或海外注册公司的股票上，但公司目前已经确定了更多符合其投资门槛的中国境内公司。

“我们目前可以搭建一个包括20-25支被选中股票的投资组合，而且和现有基金的交集很少，”安本亚洲资产管理董事总经理杨修称。

安本称，它已申请6亿元人民币(1亿美元)的投资配额，但实际许可投资额要到11月才能确定。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐