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市场报道 | 2014年 9月 26日 星期五 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：市场仍趋于避险

0556 GMT

* 美元/日圆涨0.27%，澳元/美元跌0.38%，新西兰元/美元走低0.37%，英镑/美元下滑0.12%

* 日经指数跌0.9%，沪综指降0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.76%，10年期美债收益率报2.5022%

* 日本8月物价涨势放缓，日本央行再推刺激举措的压力增大

* 日本汇市散户改弦更张，“渡边太太们”追高美元

* 香港联交所预期于10月27日开始实施沪港通--消息 (完)
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