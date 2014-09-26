《汇市简讯》欧洲开盘：市场仍趋于避险

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
0556 GMT
* 美元/日圆涨0.27%，澳元/美元跌0.38%，新西兰元/美元走低0.37%，英镑/美元下滑0.12%
* 日经指数跌0.9%，沪综指降0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.76%，10年期美债收益率报2.5022%
* 日本8月物价涨势放缓，日本央行再推刺激举措的压力增大
* 日本汇市散户改弦更张，“渡边太太们”追高美元
* 香港联交所预期于10月27日开始实施沪港通--消息 (完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。