更正-表格：德国10月GFK消费者信心指数下滑至8.3，连两月走低

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(更正：因译文有误，标题改为“10月”，非“9月”)
路透柏林9月26日 - 调查显示，德国消费者信心连续第二个月下降，因消费者日益警惕国际冲突对德国经济的影响。
德国10月GFK消费者信心指数降至8.3，9月为8.6。该结果是针对2,000名德国消费者的调查作出的。
GfK分析师Buerkl表示，消费者目前认为，持续的国际政治紧张局势对德国经济发展构成威胁。
以下为详细数据：
14年10月 14年9月 13年10月
消费者信心指数 8.3 8.6 7.1
消费者信心指数分项 14年9月 14年8月 13年9月
购买意愿 42.5 49.3 45.0
收入预期 43.4 50.1 33.7
景气循环预期 4.4 10.4 10.7
注：GfK消费者信心指数预测未来一个月实质民间消费的动态。
数值为正即预示民间消费将好于上年同期，为负则预示将较上年同期下滑。
根据Gfk，该指数每变动一个点即对应着民间消费同比变动0.1%。
受访者被问及“你认为现在当下是否为采购大件物品的好时机”，表格中的“购买意愿指数”即代表回答“是”与“不是”的受访者的差值。
收入预期分项指数反映对未来12个月的家庭财务状况预期。
景气循环预期分项指数反映对未来12个月整体经济形势的预期。(完) (编译 王颖；审校 蔡美珍)
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