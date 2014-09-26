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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:22 BJT

路透基点：徐州市泉山三胞广场建设项目获得8亿元人民币贷款--TRLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，徐州隆丰商业发展有限公司已经筹集8亿元人民币(1.3亿美元)三年期贷款，用于建设江苏省徐州市泉山三胞广场。

牵头行兼簿记行中国银行江苏省分行，参贷行江苏银行徐州分行承贷金额相同。

这笔贷款的利率为中国人民银行基准利率的115%，由三胞集团担保。

交易于7月28日签署。

根据苏州政府网站，泉山三胞广场总成本30亿元人民币，2014年2月开始建设，料将于2016年开业。

三胞集团的业务包括金融投资、商贸流通、信息服务、健康医疗、地产开发等五大板块。(完)

(编译 杜明霞；审校 白云)
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