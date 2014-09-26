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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:28 BJT

韩国个股：现代汽车100亿美元购地后，工会延长部分罢工的时间

路透首尔9月26日 - 韩国现代汽车 一名工会发言人周五表示，工会组织决定，针对工资问题的罢工延长至下周。现代汽车出价100亿美元购买首尔一处地块的决定激怒了工会。

他说，工会将在下周一至周四举行部分罢工。

以现代汽车为首，包括起亚汽车 和现代摩比斯 的财团竞拍这处地块，准备将之建造成集公司总部、酒店和主题公园为一体的综合建筑体。该财团100亿美元的创纪录出价较该物业的估价高出两倍多。(完)
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