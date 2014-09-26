版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:33 BJT

日本股市：追随美股收低，但养老基金改革希望限制跌幅

路透东京9月26日 - 日本股市周五收跌，之前美国股市大幅下挫打击投资人冒险意愿。不过，日本政府重申承诺改革养老基金，日股脱离日内低位。

日经指数 收低0.9%至16,229.86点，早盘曾触及一周低点。

本周，日经指数跌0.6%，低于上日触及的七年收盘高位。

日本厚生劳动大臣盐崎恭久称，绝不打算推迟对政府退休金投资基金(GPIF)的改革。 。投资者希望改革后，GPIF的一部分大型基金可以将股市作为投资标的。

东证股价指数 下跌1.1%，收报1,331.95点；JPX-日经400指数 下滑1.1%，收报12,115.16点。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐