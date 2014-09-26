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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:31 BJT

澳洲股市：挫跌1.3%至六个月低点，归咎于澳元疲弱和铁矿石价格下滑

路透悉尼9月26日 - 澳洲股市周五下挫1.3%至六个月低点，因澳元疲弱、铁矿石价格下跌、以及美股下跌，共同触发市场全线下滑，指标股指悉数回吐年内迄今涨幅。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘下跌68.8点至5,313.4点，年内下滑0.7%。本周该指数下挫2.2%，为连续第五周下行，也是自1月以来的最长连跌期。(完)
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