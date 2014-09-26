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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 15:03 BJT

台湾货币市场：10月提存期资金预期变化一览表

路透台北9月26日 - 台湾货币市场10月提存期资金预期变化因素摘要如下：
    
    **宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)1,080.7亿台币：     
             10/06             3,527亿台币
             10/07           2,562.5亿台币
             10/08           2,228.5亿台币
             10/09           2,234.3亿台币
             10/10               862.8亿台
                                        币
             10/13             4,228亿台币
             10/14             1,852.5亿台
                                        币
             10/15               458亿台币
             10/16           7,419.8亿台币
             10/17           2,808.5亿台币
             10/20             453.7亿台币
             10/21           4,461.6亿台币
             10/22           2,713.5亿台币
             10/23             4,025亿台币
             10/24              61.5亿台币
             10/27                73.5亿台
                                        币
             10/28                34亿台币
             10/29                25亿台币
             10/30                  10亿台
                                        币
             10/31                24亿台币
             11/03             1,017亿台币
  
    --公债还本付息445.75亿台币。 
         10/15       89甲4期本金       400亿台币
         10/15       89甲4期15息      24.5亿台币
         10/15      102甲11期1息      3.75亿台币
         10/19       90甲7期13息      17.5亿台币
 
    **紧缩因素： 
    --10/15：财政部发行五年期可分割公债103甲15期，暂定金额400亿台币，10/9标售。
    --台湾央行例行月度标售一年/两年期定存单，金额各为1,200亿台币及200亿台币。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完)
    注：*表新增或更新。 

 (记者 詹静宜; 审校 高洁如)
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