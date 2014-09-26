《中国债市每日综述》现券和IRS窄幅波动，流动性续松有望平稳跨季末

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
* 消息面静淡，现券和IRS窄幅波动
* 资金续松季末前应无需对其过分担忧
* 现券有望以稳市迎十一长假
路透北京9月26日 - 中国银行间债市周五现券和利率互换(IRS)均窄幅波动。交易员表示，今日资金持续宽松态势，消息面静淡，且随着十一长假渐行渐近，机构交投意愿降低，市场整体变化比较有限。
受访者预期，假设国庆假期前国内无重大政策发布，外部环境亦无突发扰动，现券市场短期或小幅盘整。
“今天市场比较清淡，有些交易员从明天开始就放假了，所以估计节前(现券)也就这样了。”北京一银行交易员称。
上海一银行交易员指出，IRS经过昨天午后的回落后，今日早盘略反弹，但随后又有小跌。其认为，对于季末前资金情况应无需担心，若政策面平静，海外市场无大波澜，国内债市在十一长假前或比较平稳。
因国庆假期，银行间债市10月1-7日休市，本周日(28日)正常开市。
汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值及中国9月官方制造业PMI将分别于下周二(9月30日)和下周三(10月1日)公布。(欲浏览中国公布经济指标日程预告,请点选 )
剩余期限约6.31年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.67%/4.64%，上交易日尾盘为4.68%/4.65%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.448元人民币，较上日结算价跌0.092元，或0.10%。
**隔夜资金泛滥跨季品种需求稍增**
中国银行间资金市场周五主要回购利率 跌势不改。交易员表示，虽然季末因素影响下，银行间跨季资金需求较前几日稍增，但集中于压信用债的机构；而流动性整体宽松态势依旧，尤其场内隔夜品种仍供过于求，不少机构融出难度反而较大。
他们并指出，目前来看，季末最后两天资金面料问题亦不大，届时还将有部分新股资金解冻驰援，机构预期仍较乐观。
“各种出啊，感觉大家没啥需求啊，好像出的比借的多，”华南一大行交易员称，“我们暂时没有减点，出的还不多，到下午再出出看，可能有补头寸啥的，实在不行也要少减点了。”
他并指出，相对而言，出隔夜的机构比较多，而跨季的资金需求也多集中于押信用的券商和基金等机构，且加权价格都能借到，也并不算夸张，而压利率债的机构则拆借问题不大。
“(资金面)完全没压力啊，大行都开始给小行塞钱了，都挺有钱的，”华东另一银行交易员说，“资金紧的时候拿，松的时候也拿点呗，维护维护关系嘛，关键是我们钱也很多啊。”
他并表示，季末最后两天也估计问题不大，新股资金解冻之后料资金价格波动更有限。
本周申购的11支新股冻结资金将分别于下周一(29日)和下周二(30日)解冻。
今日银行间市场质押式回购总成交金额9,368.88亿元，较上日10,679.95亿元下滑12%。其中，隔夜品种为6,813.16亿元，上日为8,272.37亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6469 2.6744 -2.75 6,813.16
七天 3.3022 3.4168 -11.46 1,342.57
14天 3.6269 3.5404 +8.65 1,020.25
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 8.0000 17.2000 -920.00 25.19
七天 8.9000 12.3550 -345.50 3.12
14天 4.6500 4.5900 +6.00 2.45
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6700 2.7500 -8.00 --
七天 3.2800 3.2500 +3.00 --
14天 3.5500 3.5600 -1.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.6780 2.6770 +0.10 --
七天 3.3010 3.2550 +4.60 --
三个月 4.5565 4.5620 -0.55 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽；; 审校 张喜良)
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