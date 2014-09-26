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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 14:57 BJT

中东情势：空袭行动打击伊斯兰国叙利亚东部基地--观察组织

路透贝鲁特9月26日 - 叙利亚人权观察组织表示，空袭行动周五打击了伊斯兰国位于叙利亚东部省份戴尔泽尔的一些基地和阵地。据信这些空袭是以美国为主的武装力量发动的。

总部设在英国的叙利亚人权观察组织表示，上述空袭行动打击了伊斯兰国控制的al-Mayadin市郊地区。报告没有提及人员伤亡情况。(完)
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