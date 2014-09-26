日本个股：夏普计划在欧洲与本地企业合作并裁员300人

夏普并表示，公司正在与UMC Slovakia展开谈判，磋商将其波兰电视机厂转让给这家斯洛伐克公司。

自该公司截至2013年3月财年出现5,450亿日圆巨额净亏以来，夏普一直在削减成本，并退出不赢利的的业务。今年7月，夏普退出了欧洲太阳能面板制造业务。(完)