日本个股：夏普计划在欧洲与本地企业合作并裁员300人

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
夏普并表示，公司正在与UMC Slovakia展开谈判，磋商将其波兰电视机厂转让给这家斯洛伐克公司。
夏普表示，第二季财报将计入相关特殊项目亏损64亿日圆(约合5,870万美元)。公司预计全年获利预期没有变化。
自该公司截至2013年3月财年出现5,450亿日圆巨额净亏以来，夏普一直在削减成本，并退出不赢利的的业务。今年7月，夏普退出了欧洲太阳能面板制造业务。(完)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。