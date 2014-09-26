中国金融：要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机--央行副行长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 中国央行副行长胡晓炼称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。
中国央行周五刊登胡晓炼在第18届国际银行监督官大会上的讲话称，中国央行在贷款利率管制全面放开的基础上，将进一步培育金融市场基准利率体系和央行政策利率体系，有步骤、有规划的渐进放开存款利率管制。
“如果银行创造出很多令人眼花缭乱的产品，绝大多数人看不懂，且仅在金融体系内部制造需求，却成为银行利润主要来源时，我们就应该对可能潜藏的风险及其对未来经济社会的影响加以关注和评估。”胡晓炼称。
胡晓炼表示，判断银行业是否健康可持续发展，除充足的资本、安全的资产和较高的收益等从银行自身的角度来评判的标准外，还应站在更加宏观的层面评估银行业的发展与实体经济发展是否相匹配，即银行业务是否立足于有效地促进经济持续健康平稳发展。
她并称，在对中国影子银行业务的监管处理上，重在因势利导，在加强规范管理的同时，要引导其合理有序的开展好实体经济融资服务。
中国银监会副主席王兆星此前在同一场合表示，银监会已经对房地产和产能过剩领域进行了有效监管，无论中国宏观经济还是金融领域，风险都可控。
“面对复杂的内外部形势，中国央行创新调控思路和方式，加强宏观审慎管理，综合运用数量型和价格型等多种政策工具，逆周期调节货币供给和信贷投放，保持流动性总量合理适度，引导货币信贷和社会融资总量合理增长。”胡晓炼称。
此外，通过再贷款和定向降低存款准备金率等措施，鼓励和引导银行更多地将信贷资源配置到“三农”、小微企业、战略性新兴产业等重点领域和薄弱环节。实施差别化住房信贷政策，促进房地产市场稳定健康发展。（完） (发稿 谢衡; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。