中国金融：要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机--央行副行长

路透北京9月26日 - 中国央行副行长胡晓炼称，经济稳定是金融稳定的基础。要警惕银行业表面成绩下可能隐藏的风险和危机。

中国央行周五刊登胡晓炼在第18届国际银行监督官大会上的讲话称，中国央行在贷款利率管制全面放开的基础上，将进一步培育金融市场基准利率体系和央行政策利率体系，有步骤、有规划的渐进放开存款利率管制。

“如果银行创造出很多令人眼花缭乱的产品，绝大多数人看不懂，且仅在金融体系内部制造需求，却成为银行利润主要来源时，我们就应该对可能潜藏的风险及其对未来经济社会的影响加以关注和评估。”胡晓炼称。

胡晓炼表示，判断银行业是否健康可持续发展，除充足的资本、安全的资产和较高的收益等从银行自身的角度来评判的标准外，还应站在更加宏观的层面评估银行业的发展与实体经济发展是否相匹配，即银行业务是否立足于有效地促进经济持续健康平稳发展。

她并称，在对中国影子银行业务的监管处理上，重在因势利导，在加强规范管理的同时，要引导其合理有序的开展好实体经济融资服务。

中国银监会副主席王兆星此前在同一场合表示，银监会已经对房地产和产能过剩领域进行了有效监管，无论中国宏观经济还是金融领域，风险都可控。

“面对复杂的内外部形势，中国央行创新调控思路和方式，加强宏观审慎管理，综合运用数量型和价格型等多种政策工具，逆周期调节货币供给和信贷投放，保持流动性总量合理适度，引导货币信贷和社会融资总量合理增长。”胡晓炼称。