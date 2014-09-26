《汇市简讯》英镑/美元距离1.6305-10期权到期水平一步之遥

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
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* 美元走强势头或有助于防止英镑/美元在周末前上涨太多
* 1.6333(亚洲高点)和1.6342(周四高点)均为阻力位水平
* 卡尼言论相对强硬，推动英镑/美元一度升至1.6342
* 1.6294为随后回调低点，1.6287是欧洲盘初低点
* 支撑位包括1.6276(周四低点)、1.6267以及1.6247
* 位于1.6305-10的期权今日到期。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。