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市场报道 | 2014年 9月 26日 星期五 15:24 BJT

《汇市简讯》英镑/美元距离1.6305-10期权到期水平一步之遥

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* 美元走强势头或有助于防止英镑/美元在周末前上涨太多

* 1.6333(亚洲高点)和1.6342(周四高点)均为阻力位水平

* 卡尼言论相对强硬，推动英镑/美元一度升至1.6342

* 1.6294为随后回调低点，1.6287是欧洲盘初低点

* 支撑位包括1.6276(周四低点)、1.6267以及1.6247

* 位于1.6305-10的期权今日到期。(完)

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