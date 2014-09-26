欧洲个股：法航拒绝飞行员薪资要求，工会和管理层谈判无果

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透巴黎9月26日 - 法航荷航 周五表示，将继续在法国开展低成本航空公司模式，不予考虑法国部门工会关于飞行员获得全面法航薪资和福利条件的要求，因这与低成本模式“完全对立”。
飞行员因扩张Transavia的低成本模式而罢工，罢工每日成本高达2,000万欧元，已经进入第12日。该公司在声明中称， 管理层获得董事会的全面支持。
周四清晨早些时候，工会和管理层就关于Transavia France未来的谈判陷入僵局。
法航呼吁飞行员重返岗位。(完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。