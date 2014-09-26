欧洲个股：法航拒绝飞行员薪资要求，工会和管理层谈判无果

路透巴黎9月26日 - 法航荷航 周五表示，将继续在法国开展低成本航空公司模式，不予考虑法国部门工会关于飞行员获得全面法航薪资和福利条件的要求，因这与低成本模式“完全对立”。

飞行员因扩张Transavia的低成本模式而罢工，罢工每日成本高达2,000万欧元，已经进入第12日。该公司在声明中称， 管理层获得董事会的全面支持。

周四清晨早些时候，工会和管理层就关于Transavia France未来的谈判陷入僵局。