《交易视点》中国债市年内信用利差大幅扩张风险不高--中金

路透上海9月26日 - 中国大型投行--中金公司最新信用策略双周报认为，综合来看，年内信用利差大幅扩张的风险不高。展望中长期，经济增速的放缓和实体融资需求的下降最终必然推动资产端收益率进一步下行，从而倒逼理财收益率下降。

虽然这个过程可能非常缓慢，导致信用债短期内交易性空间受到理财收益率下行的抑制，但对于不存在违约风险的中高等级品种，目前不失为良好的配置时点。不但可以享受历史上相对较高的票息，还有望逐步从“慢牛”行情中获取资本利得收益。

**房地产行业债券的机会与风险**

近期房地产企业债券融资陆续放开，但房地产市场需求仍显低迷，针对如何看待存量房地产债违约风险，和如何看待新发房地产债投资价值的问题，我们进行简单梳理和分析。

就行业信用特征而言，房地产行业具有很多不同于一般产业类行业的特征。一是行业周期性明显。二是资金投入量大，对于金融体系依赖性强。三是房地产行业与经济稳定息息相关，政策风险高。四是高速扩张带来财务和管理挑战。

由于房地产行业的上述特殊属性，传统的盈利和静态财务杠杆等指标对于房地产行业信用分析作用有限，流动性管理特别重要。流动性压力不仅取决于现有资产负债表的稳健程度，更取决于更快的存货周转以及严格的财务纪律。

对于土地储备等大规模投资支出的控制和节奏安排决定了企业是否能够在安全的流动性范围内实现健康扩张。房地产主业外的资金来源和外部信用支持则可能是企业是否能够安全度过行业调整时期的最后防线。

在行业景气度和整体信用趋势趋于恶化的时期，不同的企业信用基本面的变化程度是不一样的。因为房地产公司债的期限一般都比较长，投资者不仅要简单地定性讨论什么样的企业可能会违约，更需要监控和分析房地产企业信用状况的变化以及时调整投资的比例和策略。

基于以上房地产信用分析的基本原则，我们结合新公布的半年报对房地产上市公司及公司债发行人的信用基本面情况进行统一梳理。

首先，14年以来房地产上市公司销售回款普遍大幅下滑。

第二，房地产开发投资增速也从高位回落，但投资支出的绝对额仍然是增加的，投资收缩明显滞后于销售的下降，导致自由现金流缺口明显扩大。

第三，由于自由现金流的恶化，房地产企业对于外部筹资的依赖程度被动增强。虽然整体外部融资仍较为充裕，但不排除个体发行人融资渠道收紧的情况。

第四，由于筹资现金流入弥补了自由现金流缺口，发行人账面货币资金整体变动不大，但个体分化明显。同时短期债务持续增加，短期周转压力仍在增大。基于企业对外部融资依赖性增强的状况，账面流动性弱化比较明显，而且难以在近期再融资放松政策中受益的中小民营开发商仍有暴露风险的可能。

个体上华发、中企、美好、苏高新、泛海、津滨、宁高科、沪张江货币资金对短期债务的覆盖比例偏低。其中民营性质的美好和泛海，净短期债务规模大，未来是否能在房地产债券融资渠道重启后获得滚动发行值得关注。

此外，对于后续新发房地产类债券，我们认为将存在一定一二级利差空间，择优配置也可以缓解仓位过度集中于城投的情况，但若作为长期配置品种仍需注意个券资质甄别。

**市场回顾与展望**

今年以来信用利差呈现持续低于历史中枢并不断压缩的“新常态”，这是由信用债投资者结构转变为理财主导格局决定的。基准利率难以下行和信用债利差难以扩大背后的核心都是理财成本居高不下。因为在不暴露信用风险的情况下，各类资产的风险属性没有本质区别。

当理财成为主要的配置群体时，由于成本高企，对绝对票息的追求成了第一要务。在收益率下行的环境下，各类理财资金只能不断地通过信用下沉去追求相对更高的票息来争取盈利空间，最终推动各类资产的收益率都向理财成本线靠拢。

当然本质上，负债端收益率是由资产端收益率决定的，或者说两者都是资金供给和资金需求双方力量博弈的结果，本质上是同一个利率。但是由于各种资金中介的存在，两者的供需关系短时期可能有所偏离。这就出现了目前观测到的债券收益率下行速度明显快于理财收益下行速度的现象。

根据近期路演的交流反馈，我们总结理财收益率下行速度很慢主要有以下几个原因：

首先，早前配置的较长期限的资产利率较高且尚未到期，仍可覆盖当前理财成本，另外理财资金的外包也可以突破银行内部的一些风险限制，从而获得更高利差。

第二，很多银行理财目前追求的最大目标并不是利润率，而是规模。

第三，当理财规模扩大到一定程度，对规模的追求就会变成维持自身的流动性接续的内生要求。理财为了维持较高的收益率吸引力，必然导致对高票息品种具有较强的刚性配置需求。而表内存款分流至表外理财的本质原因是两者收益率存在水位差，短期内此分流过程难以结束，因此理财对于信用债的刚性配置需求还将持续。

此外，信用债供给也如我们预期仍处于相对低迷的状态。9月截至目前非金融类信用债净增量仅1,600亿，预计全月净增量也就是2,000亿左右，仍显着低于二季度水平。

对于供给的低迷我们之前也做过多次分析，主要原因有三。一是资质良好的商业化企业在经济下行环境中有效融资需求降低。二是对融资成本不敏感的房地产和城投类主体今年在房地产景气下行和反腐改革背景下，激进的投融资意愿也有所回落。三是债券审批机构风险偏好有一定下降，对于风险领域的债券审批趋于谨慎。

综合来看，我们认为年内信用利差大幅扩张的风险不高。展望中长期，经济增速的放缓和实体融资需求的下降最终必然推动资产端收益率进一步下行，从而倒逼理财收益率下降。虽然这个过程可能非常缓慢，导致信用债短期内交易性空间受到理财收益率下行的抑制，但对于不存在违约风险的中高等级品种，目前不失为良好的配置时点。不但可以享受历史上相对较高的票息，还有望逐步从“慢牛”行情中获取资本利得收益。

信用风险方面，我们重申债券市场风险偏好提升早于企业信用基本面改善的观点，外部融资环境对于低资质企业而言并未改善反而可能仍在恶化。四季度到期或付息的风险券也不少，不能排除发生超预期信用事件的可能，对于高风险行业和个券仍需注意回避。

城投债安全性和低供给优势仍在，仍可作为重要板块配置，但相比产业债的相对优势已比年初明显弱化，收益率进一步下行依赖高等级打开空间。产业债虽然整体利差很低，但个券定价差异很大。我们仍然维持年中以来提出的以精耕细作代替粗放配置，寻找风险溢价体现得比较充分的行业和个券挖掘相对价值的建议。(完)