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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 15:29 BJT

国际油市：布兰特原油接近97美元，但周线可能因供应充足而下跌

0649GMT，11月布兰特原油 小涨0.09美元至每桶97.09美元。近月合约价格周三盘中触及2012年7月以来最低95.60美元。

美国原油 微跌0.01美元，报每桶92.52美元，可望连续两周温和上涨。

澳新银行(ANZ/澳盛银行)在一篇报告中指出，中东地区持续的空袭行动已引发市场对供应可能中断的忧虑，但未给油价提供支撑。

“全球的经济面不怎么好。”悉尼Ayers Alliance的投资长Jonathan Barratt称。“如果经济因素没有跟上，而且看来也没有办法跟上，那么油价应该还有得跌。”(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张若琪 审校 杜明霞/田建华)
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