国际油市：布兰特原油接近97美元，但周线可能因供应充足而下跌

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
0649GMT，11月布兰特原油 小涨0.09美元至每桶97.09美元。近月合约价格周三盘中触及2012年7月以来最低95.60美元。
美国原油 微跌0.01美元，报每桶92.52美元，可望连续两周温和上涨。
澳新银行(ANZ/澳盛银行)在一篇报告中指出，中东地区持续的空袭行动已引发市场对供应可能中断的忧虑，但未给油价提供支撑。
“全球的经济面不怎么好。”悉尼Ayers Alliance的投资长Jonathan Barratt称。“如果经济因素没有跟上，而且看来也没有办法跟上，那么油价应该还有得跌。”(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/张若琪 审校 杜明霞/田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。