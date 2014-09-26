表格：外资在韩国股市卖超330亿韩元，连续卖超七日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透首尔9月26日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超330亿韩元。外资已经连续七个交易日卖超韩股，累计净卖出1.033万亿韩元的股票。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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9月26日 -33.0 33.3 4.4
9月25日 -126.2 117.5 3.5
9月24日 -25.2 129.8 -110.7
9月23日 -256.9 285.3 -33.3
9月22日 -241.1 32.4 195.5
9月19日 -240.8 200.4 105.6
9月18日 -110.1 -174.0 292.4
9月17日 26.6 141.3 -163.7
9月16日 -98.9 150.1 -65.0
9月15日 10.6 -4.1 -8.8
9月12日 56.3 -58.5 -11.9
9月11日 -69.9 -201.9 262.7
9月 5日 50.2 -81.0 28.5
9月 4日 69.9 2.7 -58.4
9月 3日 131.6 -223.9 124.1
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本月以来 -874.5 169.6 773.9
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今年以来 7,383.3 -5,736.4 -159.8
---------------------------------------------- (完)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。