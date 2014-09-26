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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 15:36 BJT

亚洲橡胶：收盘走高，因日圆走软和沪胶走高激发投机性买盘

日圆兑美元 下滑0.2%至108.96。

上海期交所1月期胶合约 一度劲扬4.8%至每吨12,545元人民币，最后收报12,415元，上涨3.7%。

交易员指出，TOCOM胶价收于185日圆的主要支撑上方，下周可望进一步走高。

新加坡商品交易所(SICOM)近月10月合约 最新报每公斤146.5美分，涨1.5美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

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ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 王颖/张若琪 审校 田建华/艾茂林)
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