全球金市：金价有望结束三周连跌走势，但市场情绪谨慎

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
交易员表示，黄金仍有可能跌破1,200美元的重要心理关卡，那样可能触发进一步卖盘。
“美元走强抑制了黄金买兴，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。其并表示，金价涨势可能为时不久。
亚股本周周线料将下跌。美国股市隔夜深幅下挫。而美元仍持稳于上日所及的多年高点附近。
"实货需求也许有助黄金守在1,200美元上方，但需求力道还不足以提供支持。"Leung表示。
尽管随着金价跌向1月低位，亚洲实货买盘近几日有所增加，但并没有强力反弹，因许多人预计金价仍将进一步走低。
黄金面临的较大影响，或许仍来自于经济数据。市场等待更多美国数据的公布，以衡量经济状况以及对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策的影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1226.4 3.96 0.32
现货银 17.61 0.15 0.86
现货铂金 1314.24 8.49 0.65
现货钯金 805.72 5.97 0.75
COMEX期金 1227 5.1 0.42
COMEX期银 17.63 0.192 1.1
汇率
欧元/美元 1.2742
美元指数 85.257 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。