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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:00 BJT

全球金市：金价有望结束三周连跌走势，但市场情绪谨慎

交易员表示，黄金仍有可能跌破1,200美元的重要心理关卡，那样可能触发进一步卖盘。

“美元走强抑制了黄金买兴，”香港利昌金铺首席交易员Ronald Leung说。其并表示，金价涨势可能为时不久。

亚股本周周线料将下跌。美国股市隔夜深幅下挫。而美元仍持稳于上日所及的多年高点附近。

"实货需求也许有助黄金守在1,200美元上方，但需求力道还不足以提供支持。"Leung表示。

尽管随着金价跌向1月低位，亚洲实货买盘近几日有所增加，但并没有强力反弹，因许多人预计金价仍将进一步走低。

黄金面临的较大影响，或许仍来自于经济数据。市场等待更多美国数据的公布，以衡量经济状况以及对美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策的影响。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1226.4 3.96 0.32

现货银 17.61 0.15 0.86

现货铂金 1314.24 8.49 0.65

现货钯金 805.72 5.97 0.75

COMEX期金 1227 5.1 0.42

COMEX期银 17.63 0.192 1.1

汇率

欧元/美元 1.2742

美元指数 85.257 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/洪曦; 审校 蔡美珍/张若琪)
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