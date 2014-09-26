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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 16:08 BJT

表格: LME金属库存最新变化--9月26日

路透伦敦9月26日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
    品种             最新库存           变动
      铜              154,500         -1,100
      锡                9,370           -210
      铅              225,425            -50
      锌              752,050           -125
      铝            4,634,225         -3,150
      镍              347,970         +3,174
    铝合金             27,960           -160
    NASAAC             69,180            +40
     
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品种  库存数据        库存分布              品种    库存数据        库存分布
 铜    MCU-STOCKS    <0#MCUSTX-LOC-GRD>        铅    MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS    <0#MALSTX-LOC-GRD>        锡    MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS    <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS    <0#MNISTX-LOC-GRD>     NASAA    MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
    
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪; 审校 田建华)
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