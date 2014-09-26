《独家新闻》乌克兰总理称俄罗斯“想把我们冻僵”

(本文由路透中文网编译提供)

路透联合国9月25日（记者 Louis Charbonneau） - 乌克兰总理亚采纽克（Arseny Yatseniuk）周四指责俄罗斯试图以天然气作为武器征服乌克兰，想在即将到来的冬季把乌克兰“冻僵”。

“他们想把我们冻僵。这是他们的目的，这是俄罗斯手里的另一张王牌。除了军事进攻、除了对乌克兰采取军事行动外，他们有另一张王牌，就是能源。”亚采纽克在联合国大会间隙接受采访时说。

“俄罗斯的最终目的就是，在乌克兰组织、策划另外一场冻结冲突（frozen conflict）。”冻结冲突是指，交战双方在没有达成正式和平协议的情况下长期暂缓冲突，但最后往往演变成势力较强者变相占领冲突地区。

俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom） 6月中止向乌克兰供气，因双方围绕乌克兰拖欠的天然气账单存在争议，这令人担心乌克兰可能难以满足冬季的天然气需求。

欧盟委员会希望周五在柏林会议上能就俄罗斯与乌克兰的能源争议提出临时解决方案。

亚采纽克称尚未就此事宜展开正式谈判，但他称，若制定帮助乌克兰取得额外天然气供应的计划，“将对我们有裨益”。

亚采纽克谈到乌克兰政府关于给予分裂主义者控制的东部地区暂时、有限自治权的决定，称这是最过得去的方案，也是政府释放的善意，表明政府寻求和平解决危机的诚意。

他说：“我们知道，我们只有两种选择：糟糕和更糟糕。所以总统和政府决定选糟糕的那个方案。”

他对俄总统普京协助推动和谈的诚意提出质疑。他说：“我根本不相信普京。”（完）