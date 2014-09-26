中国经济：各级环保部门停止受理及开展对上市环保核查--环保部

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 中国环境保护部周五决定，各级环保部门停止受理及不再开展上市环保核查工作，遵循“减少行政干预、市场主体负责”原则，将上市环保核查由政府主导全部交由市场主体负责。
环保部网站刊登的新闻稿称，因上市环保核查制度存在主体责任不清、地方保护主义干扰、核查周期较长，甚至存在利益寻租等突出问题，对上市环保核查工作进行改革十分必要。
改革思路主要包括：环境保护部停止受理及开展上市环保核查；地方各级环保部门停止开展上市环保核查；严格规范对上市公司的日常环保监管；加大政府和企业环境信息公开力度；保荐机构通过公开渠道获取企业环境信息。
曾被环评点名的大连新港原油基地，紫金矿业 等虽多次在“绿色证券”核查中都高居黑榜，却从未得到严惩，并酿成重大环境污染事故，均突现出中国的环评机制正处于“有评无实”的尴尬局面。
环保部指出，考虑到上市公司直接涉及股民利益、社会关注度高等特点，要求尽快研究拿出上市环保核查制度取消之后的严格规范监管措施，再印发上市环保核查制度改革文件，做到环保核查停止的同时，上市公司环境监管不放松，确保环境安全。
会议审议并原则通过对新建山东日照民用机场等八个建设项目环评的审查意见。（完）
欲浏览详情请点选环保部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。