版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:03 BJT

中国经济：各级环保部门停止受理及开展对上市环保核查--环保部

路透北京9月26日 - 中国环境保护部周五决定，各级环保部门停止受理及不再开展上市环保核查工作，遵循“减少行政干预、市场主体负责”原则，将上市环保核查由政府主导全部交由市场主体负责。

环保部网站刊登的新闻稿称，因上市环保核查制度存在主体责任不清、地方保护主义干扰、核查周期较长，甚至存在利益寻租等突出问题，对上市环保核查工作进行改革十分必要。

改革思路主要包括：环境保护部停止受理及开展上市环保核查；地方各级环保部门停止开展上市环保核查；严格规范对上市公司的日常环保监管；加大政府和企业环境信息公开力度；保荐机构通过公开渠道获取企业环境信息。

曾被环评点名的大连新港原油基地，紫金矿业 等虽多次在“绿色证券”核查中都高居黑榜，却从未得到严惩，并酿成重大环境污染事故，均突现出中国的环评机制正处于“有评无实”的尴尬局面。

环保部指出，考虑到上市公司直接涉及股民利益、社会关注度高等特点，要求尽快研究拿出上市环保核查制度取消之后的严格规范监管措施，再印发上市环保核查制度改革文件，做到环保核查停止的同时，上市公司环境监管不放松，确保环境安全。

会议审议并原则通过对新建山东日照民用机场等八个建设项目环评的审查意见。（完）

欲浏览详情请点选环保部官网(here) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐