《全球汇市一周综述》美元强势不改，欧元步步后退

整理 王洋

路透北京9月26日 - 在稳健数据支撑下,本周美元强势不改, 连续第11周上涨，创下40年来最长升势，与欧元和日圆走势形成鲜明对照。美元指数于周四触及四年高位85.485,欧元兑美元则跌穿1.27,触及22个月最低。究其原因, 投资者认为美国经济复苏脚步稳健，将促使美联储及早升息。相比之下，欧洲央行和日本央行可能在未来几个月出台更多宽松政策，以刺激各自步履蹒跚的经济。

展望下周，欧美仍是焦点。美国方面,将公布备受关注的9月非农就业数据。若数据强劲，会进一步强化美联储及早升息的预期。而欧洲方面，欧洲央行将在周四举行货币政策会议并宣布政策决定，届时是否将释放更多放松信号，我们拭目以待。另外英国经济近期表现不错，英国央行下周公布的季度政策声明也值得留意。

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**美元强势**

美元兑欧元本周触及22个月高位，因美国联邦储备理事会和欧洲央行政策前景存在差异，利差明显对美元有利。

欧元兑美元触及2012年11月以来最低1.26955美元，扶助美元指数升至四年高位85.485。这是美元指数连续第11周上涨，为40年以来未曾有过的战绩。

当前，美国公债较可比德债收益率之差接近15年高位，利好美元兑欧元。因为较高的债券收益率通常会吸引更多资金流入，而债券投资占国际资本流动的很大比例。

“目前而言，企业信心强劲的经济体是美国...美元正成为资金流入的目的地，”三井住友银行首席分析师宇野大介表示。

美银美林的分析师在一份评论中表示，美元涨势尚无停歇的迹象，并预计美元兑其他主要货币将继续走强。

随着美国经济反弹，美国联邦储备理事会可能在下月结束购债计划，并可能从明年开始上调借贷成本。

与之形成鲜明对比的是，欧洲央行可能进一步放宽超宽松货币政策，且可能寻求通过购买公债来刺激疲弱的欧元区经济，并避免滑入通缩。

**欧元区数据暗淡**

本周公布的数据显示，作为欧洲经济发动机的德国，9月企业信心连续第五个月下滑，降至近一年半最低水平，打击对德国第三季经济反弹的预期。而西班牙央行也警告，该国民间消费增长速度可能放缓，均重压欧元。

面对不利的经济形势，欧洲央行总裁德拉吉释放出进一步放松政策的信号。他在接受立陶宛商报Verslo Zinios采访时表示，欧洲央行准备在必要时动用更多非常规工具，或调整目前资产购买计划规模，以应对非常低通胀带来的风险。

“我们建议继续做空欧元/美元现货，”巴克莱分析师在客户报告中称，并表示他们已将欧元/美元12个月预估值从1.25美元下调至1.10美元。

“我们看多美元的信念有所增强，但这次下调主要是因为欧元区的利空因素和通胀，”他们表示。

**新西兰元跌至一年新低**

新西兰央行总裁惠勒周四再度发出警告，称新西兰元汇价难以为继且并不合理，这引发央行干预汇市的风险，并打压新西兰元跌至一年低位。惠勒重申了新西兰央行两周前货币政策声明中的言论，表示汇价并未反映出商品价格的下跌。

受该表态打压，新西兰元自2013年9月中以来首次跌破0.8美元。最低至0.7998美元的一年低位。

“这番评论不但是又一次间接口头干预以压低新西兰元，同时也是新西兰央行更加接近直接干预拉低汇率的一个明确讯号。在这种情况下，新西兰元可能维持守势，”三菱东京银行一篇报告称。

“我们进入‘喊跌自家货币’的活动，欧洲央行总裁德拉吉和新西兰央行总裁惠勒都是这样。”State Street Global Markets驻东京外汇总管Bart Wakabayashi称。(完) (审校 屈桂娟)