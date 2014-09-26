人民币衍生品：跨长假期限美元/人民币掉期升水高企，息差交易热络

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 中国十一国庆长假临近，境内美元/人民币掉期 超短端跨节期限升水高企，息差交易变得热络，这也为即期带来额外的结汇压力。
交易员称，由于S/N期限 （spot/next,T+3）起息日为节后第一天，实际的资金占用天数达到8天，其价格也自动向一周期限 看齐，今天成交于49/50个点子，远高于平时约5个点子的水平。
理论上这为市场带来套利机会，即周五在即期市场（T+2）留美元空头寸、掉期S/N期限在远端买入美元，下周一在即期市场购汇平掉美元空头，从现金流上即可赚到掉期多出的升水点子。
“如果看人民币升值的话，还可以继续持有美元空头。”一外资交易员称，这相当于即期、掉期都有收益。
不过这么做也存在风险，一旦即期出现较大的购汇盘使美元空头亏损、甚至触及止损，那息差交易也面临得不偿失的亏损风险。“这个是策略的思路，市场不一定这么走。”上述交易员续称。
北京时间16:00，人民币兑美元即期报6.1262元，上日收报6.1363元，盘面上结汇较重，但亦有中资大行购汇对人民币升势形成压制。(完) (发稿 李然; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。