人民币衍生品：跨长假期限美元/人民币掉期升水高企，息差交易热络

路透北京9月26日 - 中国十一国庆长假临近，境内美元/人民币掉期 超短端跨节期限升水高企，息差交易变得热络，这也为即期带来额外的结汇压力。

交易员称，由于S/N期限 （spot/next,T+3）起息日为节后第一天，实际的资金占用天数达到8天，其价格也自动向一周期限 看齐，今天成交于49/50个点子，远高于平时约5个点子的水平。

理论上这为市场带来套利机会，即周五在即期市场（T+2）留美元空头寸、掉期S/N期限在远端买入美元，下周一在即期市场购汇平掉美元空头，从现金流上即可赚到掉期多出的升水点子。

“如果看人民币升值的话，还可以继续持有美元空头。”一外资交易员称，这相当于即期、掉期都有收益。

不过这么做也存在风险，一旦即期出现较大的购汇盘使美元空头亏损、甚至触及止损，那息差交易也面临得不偿失的亏损风险。“这个是策略的思路，市场不一定这么走。”上述交易员续称。