中国经济：具备在未来十年保持7%-8%增速的所有优势--副财长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透北京9月26日 - 中国财政部副部长朱光耀表示，中国的劳动力素质和生产力在不断提高，私营部门取得发展，储蓄率可能是世界上最高的，中国具备在未来十年保持7%-8%的增长速度的所有优势。
财政部网站周五刊登他接受法国《费加罗报》专访的文章称，中国设定7.5%的预期目标，实际增长可能高一点，也可能低一点，这不是一个绝对目标.
"数字不是最重要的，是要提高增长的质量。"朱光耀并称，在十二五（2011-2015）期间增长仍要保持在7%-8%之间，这是解决每年劳动力市场新增一千万人就业的必要条件。
中国此前公布的8月份多项经济金融数据显示，经济下行压力沉重，三季度GDP (国内生产总值)增速可能降至接近7%的水平。
国际货币基金组织(IMF)目前预计中国经济今年成长7.4%，明年中国经济成长速度将可能依然“远高于”7%。 （完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。