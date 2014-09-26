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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 16:36 BJT

欧洲汇市：俄罗斯卢布兑美元触及纪录新低

路透莫斯科9月26日 - 在美元走强之际，俄罗斯卢布兑美元 周五触及纪录新低38.97。

受乌克兰危机打压，过去几个月俄罗斯卢布曾数次触及历史新低。0824GMT，卢布小幅回升至38.92。(完)

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