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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:30 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦9月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：触及22个月新低，在收盘回升至1.2750之前，一度跌至1.27以下几个跳动点的位置。1.2750为2013年3月和7月低点水平。汇率走势明显下行，但收于1.2750的日线锤头形态，或将启动筑底过程。

美元/日圆：今日形成看跌吞噬形态，之前未能创下新高。收在108.25水平下方将构筑短线双顶，或启动更大幅度的修正走势，或低至105。

英镑/美元：之前数次上攻1.64未果，英镑开盘低于这一水平，且打破短线上升通道。该通道可能是日线图上的一个下跌旗形，预示进一步走低。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2740 1.2749 -0.07 -7.31 1.3745

美元/日圆 109.08 108.74 +0.31 +3.59 105.30

欧元/日圆 138.97 138.61 +0.26 -3.91 144.63

美元/瑞郎 0.9473 0.9465 +0.08 +6.10 0.8928

英镑/美元 1.6312 1.6315 -0.02 -1.47 1.6556

美元/加元 1.1116 1.1108 +0.07 +4.67 1.0620

澳元/美元 0.8770 0.8786 -0.18 -1.60 0.8913

新西兰元/美元 0.7900 0.7922 -0.28 -3.73 0.8206

欧元/瑞郎 1.2070 1.2069 +0.01 -1.64 1.2271

欧元/英镑 0.7810 0.7813 -0.04 -5.87 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2009 9.1963 +0.05 +4.00 8.8474

美元/挪威克朗 6.4076 6.3969 +0.17 +5.63 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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