《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透伦敦9月26日 - 以下为CMC分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：触及22个月新低，在收盘回升至1.2750之前，一度跌至1.27以下几个跳动点的位置。1.2750为2013年3月和7月低点水平。汇率走势明显下行，但收于1.2750的日线锤头形态，或将启动筑底过程。
美元/日圆：今日形成看跌吞噬形态，之前未能创下新高。收在108.25水平下方将构筑短线双顶，或启动更大幅度的修正走势，或低至105。
英镑/美元：之前数次上攻1.64未果，英镑开盘低于这一水平，且打破短线上升通道。该通道可能是日线图上的一个下跌旗形，预示进一步走低。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2740 1.2749 -0.07 -7.31 1.3745
美元/日圆 109.08 108.74 +0.31 +3.59 105.30
欧元/日圆 138.97 138.61 +0.26 -3.91 144.63
美元/瑞郎 0.9473 0.9465 +0.08 +6.10 0.8928
英镑/美元 1.6312 1.6315 -0.02 -1.47 1.6556
美元/加元 1.1116 1.1108 +0.07 +4.67 1.0620
澳元/美元 0.8770 0.8786 -0.18 -1.60 0.8913
新西兰元/美元 0.7900 0.7922 -0.28 -3.73 0.8206
欧元/瑞郎 1.2070 1.2069 +0.01 -1.64 1.2271
欧元/英镑 0.7810 0.7813 -0.04 -5.87 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.2009 9.1963 +0.05 +4.00 8.8474
美元/挪威克朗 6.4076 6.3969 +0.17 +5.63 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖；审校 田建华)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。