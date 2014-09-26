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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:21 BJT

路透基点：新疆独山子天利实业完成16亿元人民币项目融资--TRLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行已经签署新疆独山子天利实业总公司的16亿元人民币(2.61亿美元)10年期项目融资。

牵头行兼簿记行中国银行新疆分行承贷6.89亿元，昆仑银行新疆分行和中国工商银行新疆分行分别承贷5亿元和4.11亿元。

7月8日完成签约。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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