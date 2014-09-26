中国票据市场：转贴利率基本持稳，节后有望走低但料空间有限

路透上海9月26日 - 中国票据市场本周转贴利率波动不大。交易员表示，受制于偏弱的宏观经济走势下企业融资放贷需求有限，不少银行通过收票以填补信贷规模，一定程度抵销了临近季末转贴利率惯性上涨动能。

交易员并指出，保持低位的资金成本亦限制了票据利润空间，不少机构仍旧通过期限错配来赚取收益，料节后资金面宽松局面还将持续，转贴利率有望稳中下探，但幅度或有限。

“资金还可以，但市场上感觉出票和收票的机构都有，转贴利率基本还是持稳的，”华东一银行交易员表示，买票冲信贷规模的也不少，目前年息成交在4.85%-4.9%左右，不过现在一般基本到5%就是顶部，然后就开始下跌。

银行间资金市场周五主要回购利率 跌势不改。交易员表示，虽然季末因素影响下，银行间跨季资金需求较前几日稍增，但集中于压信用债的机构；而流动性整体宽松态势依旧，尤其场内隔夜品种仍供过于求，不少机构融出难度反而较大。

“没什么好的模式，最近都做的不多，票据利差现在很小，”华北一银行交易员称，宏观经济不好，企业融资积极性受限，季末银行的信贷规模压力还好，我们行还收了点票填补了一下规模。

他并表示，现在转贴利率比较稳定，波动不是很大，度过季末和国庆假期应该会再跌一点，但估计幅度不会很大。

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 4.7362/4.6582 4.9174/4.8423 5.2080/5.0940

上周五 4.7363/4.6533 4.9298/4.8491 5.2150/5.1100

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变动 -0.01bp/+0.49bp -1.24bp/-0.68bp -0.70bp/-1.60bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为4.6880%，上周五报在4.6785%。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。