港报社评：简体字不学也懂，教育局自找麻烦--信报2月19日

如果说，在强烈的反对声音之下，康文署决定停止扩建尖沙咀星光大道是顺应民意，那么教育局也应该搁置一项极具争议性的政策，就是不要继续推广学习简体字，以符合民意所归。

教育局去年底展开中文科课程公众谘询，当中提到中小学生「应具备认读简化字能力」，惹来学界及家长反响；有人甚至担心，此举的终极目的是要让简体字取代繁体字，从而令香港彻底内地化。除此之外，教育局又有「普教中」（用普通话教中文）之议，学界及家长的忧虑并非纯粹的杞人忧天，毕竟繁体字和广东话乃香港的固有文化，际此中港矛盾愈演愈烈的敏感时刻，在学校引入普通话和简体字很容易产生无限联想。

诚然，谘询文件说的仅仅是「认读」，不是「学习」，可是既然「应具备认读简化字能力」作为课程纲要，教育工作者不禁要问，若然不透过学习的手段，如何落实认读的目标？接下来是一连串的问题，透过学习来认读简体字之后，要不要测验考试评核？会不会加重不必要的工作负担？此外又会不会造成混淆？如果学生把「前后」写成「前后」，或者「白云」写成「白云」，改卷的教师应该视作错别字吗？

对于认读简体字掀起社会争议，教育局在网上专栏《政策正面睇》撰文，以问答方式列出课程谘询五大「谬误」与「真相」，否认有政治意图及刻意隐瞒，重申认读简体字在二○○二年的课程指引已提出，亦未有改变，当局仅建议在中学阶段，按学生需要与合适情况下，酌量帮学生建立认读能力，并非规范教师在常规课堂上系统地教授简体字。署理教育局局长杨润雄周一表示，局方无意强推简体字，重申本港中文课程以繁体字为主。至于教育局局长吴克俭，较早前也澄清，无意在中小学阶段规范学生在常规课堂内学习简体字，呼吁社会人士「不要妄作无谓猜测或刻意炒作」。

假如教育局真的没有内地化的政治意图，又无意让学生在常规课堂内学习简体字，那么我们认为，索性在课程指引删除认读简体字好了，毋须自找麻烦。撇开政治意图不谈，单以实用角度而论，有能力认读繁体字的人，根本没有必要浪费时间特别学习简体字。由繁入简，庶近不学也懂，情况就好比一个有驾驶执照懂得开车的人，不可能不会驾驶一辆简单得多的高尔夫球车。因此，教育局专心让学生学习繁体字才是正道。

繁体字既是正体字，亦是中华文化源远流长的根本，不认识繁体字难以阅读古雅典籍，因此，不少内地学者反过来要求，恢复学习繁体字。如此说来，香港的语文政策要是推广简体字，简直是多此一举，抑且是舍正途而弗由。

立法会主席曾钰成在其报章专栏撰文道：「任何地方的语文政策，都离不开政治。在香港，任何涉及粤语和普通话、繁体和简体字地位的政策，更带有特别强烈的政治含义，甚至要触及『一国两制』的核心问题，因为普通话和简体字属于『一国』，而粤语和繁体字则属于『两制』中香港这一制。」曾钰成又引述中国宪法，指出在香港使用和发展粤语和繁体字，不但符合「一国两制」，而且符合国家整体的语文政策。他认为，在香港与内地居民交往愈来愈频繁的时候，不用政府当局制订推广政策，社会上对听说普通话和认读简体字能力的需求，自会不断增加。简言之，身为建制派重量级人物的曾钰成亦不赞成教育局在课程上轻率提出认读简体字。

「一国两制」之下，继续「一国两字」是最顺应民意的做法，教育局局长吴克俭已经在其他政策如TSA之上受尽非议了，课程指引索性删除认读简体字不失为皆大欢喜的拨乱反正。

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