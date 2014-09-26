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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 17:01 BJT

《全球汇市》美元料将录得第11个周线上涨，但市场开始紧张

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2749 1.2749 +0.00 -7.25 1.3745

美元/日圆 108.97 108.74 +0.21 +3.49 105.30

欧元/日圆 138.94 138.61 +0.24 -3.93 144.63

美元/瑞郎 0.9467 0.9465 +0.02 +6.04 0.8928

英镑/美元 1.6322 1.6315 +0.04 -1.41 1.6556

美元/加元 1.1111 1.1108 +0.03 +4.62 1.0620

澳元/美元 0.8778 0.8786 -0.09 -1.51 0.8913

新西兰元/美元 0.7908 0.7922 -0.18 -3.63 0.8206

欧元/瑞郎 1.2071 1.2069 +0.02 -1.63 1.2271

欧元/英镑 0.7811 0.7813 -0.03 -5.86 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.2028 9.1963 +0.07 +4.02 8.8474

美元/挪威克朗 6.4010 6.3969 +0.06 +5.52 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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