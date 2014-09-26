投行观点：全球经济复苏存变数，台央行料明年首季升息半码--苏皇银行

路透台北9月26日 - 国际投行--苏格兰皇家银行周四稍晚发出报告指出，因全球经济复苏存在不确定性以及通膨尚且温和，预期台湾央行今年将维持利率不变，明年首季开始升息半码(12.5基点)。

苏格兰皇家银行报告指出，台湾经济近月表现良好，出口迅速成长，内需也反弹，市场对央行紧缩的预期也持续升温。只不过，央行并不会在近期采取紧缩的动作--至少今年不会。

苏格兰皇家银行预期，若是经济持续复苏且核心通膨续走高，台湾央行将于明年首季升息半码(12.5基点)。

报告指出，台湾经济复苏脚步比起亚洲邻国--香港和南韩更为快速，但是全球的复苏仍然存在不确定性，且全球的需求也仍然温和。尤其是台湾以出口为经济成长导向，未来成长恐怕仍将会受到重要的出口地区--中国以及欧洲情况不佳所拖累。

通膨展望方面，8月通膨率走高至18个月高位，但是核心通膨率仍位于低位--虽然其近月也稳步走高。此外，台湾央行的货币政策免不了也将受到其他国家央行的影响--比如美国。历史经验而言，台湾货币政策紧跟着美国，因市场预期美国即将在明年第三季升息，因此台湾不太可能领先升息。