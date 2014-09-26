更新版 1-美国个股：英特尔将投资15亿美元收购中国展讯和锐迪科20%股份

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(新增交易确认信息)
路透北京/旧金山9月26日 - 英特尔 表示将投资最多15亿美元，收购两家与中国政府有关联的移动芯片生产商，希望在智能手机芯片业努力追赶领军企业高通 。
英特尔将通过与紫光集团的交易，收购展讯通信和锐迪科微电子的股份。紫光集团是由清华大学控股、具有政府背景的私募股权投资公司，拥有展讯和锐迪科两家公司。
反过来，交易将令这两家中国芯片商获得美国半导体巨擘英特尔在芯片设计研发方面的支持，该领域对于中国政府具有重要战略意义。
根据英特尔周五发布的声明，紫光集团董事长赵伟国认为，发展半导体产业已经成为中国的一项首要任务。
“紫光集团和英特尔的战略合作涵盖设计研发、市场营销和股权投资等方面，这体现英特尔对中国市场的信心，以及对中国半导体行业的重视。”
最近几周，中国媒体对该交易有不少揣测，交易的宣布印证了路透周五稍早的报导。
紫光集团称，英特尔将通过一家新创立的公司持有展讯和锐迪科的股份，并补充说交易尚待政府批准。
在执行长克兰尼克(Brian Krzanich)领导下的英特尔，推进了一系列交易和策略，以确保其芯片技术为更多智能手机和平板电脑使用。不到六个月前，英特尔与中国芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，利用英特尔架构和品牌生产廉价平板电脑芯片。
尽管英特尔在开发笔记本电脑和台式电脑处理器方面表现出色，但在设计片上系统(System On Chip/系统单晶片)方面欠缺经验；片上系统是移动设备的关键处理器，综合了调制解调器(modem)、无线网络(WiFi)和存储等功能。
今年迄今英特尔股价累计上涨32%，部分归因于市场对个人电脑的需求已经稳定。(完)
(编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。