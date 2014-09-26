中港个股：神华能源澳洲采矿项目获发改委批准，总投资逾85亿元

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透香港9月26日 - 全球最大煤炭生产商--中国神华能源 周五称，其于澳洲新建采矿项目已经获得中国国家发改委的批准，总投资14.7亿澳元（约85.25亿元人民币）。
神华的声明称，澳大利亚添特马克一期工程露天煤矿项目由其全资子公司中国神华海外开发投资有限公司负责勘探和开发，三个开采区可采储量2.9亿吨，设计规模1,000万吨/年，设计服务年限24年，建设工期18个月。
项目投资总额14.7亿澳元，其中40%由神华及海外公司自有资金购汇解决，其余60%通过银行贷款方式筹措。
神华表示，该项目尚需取得新南威尔士州政府的环境评估报告、获准开工建设相关文件的审批。
据新南威尔士州政府指定的规划与评估独立专家委员会的环评报告，该项目未来的采矿活动不会对周边农业及环境造成重大影响，因此向新南威尔士政府提议在满足相关环评条件下，支持批准该项目开发。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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